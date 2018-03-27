رئيس جنوب إفريقيا السابق يمثل أمام القضاء 6 أبريل المقبل

بريتوريا(صدى):

قال راديو ” صوت أمريكا ” أمس الإثنين، إن رئيس جنوب إفريقيا السابق، جاكوب زوما، سيمْثل أمام محكمة بالبلاد يوم 6 أبريل المقبل لمواجهة تهم بالفساد.

ونقل الراديو عن الشرطة فى جنوب إفريقيا قولها إنه قد صدر أمر اليوم باستدعاء زوما، مشيراً إلى أن التهم تتعلق بصفقة سلاح تعود إلى تسعينيات القرن الماضى عندما كان زوما نائبًا للرئيس آنذاك.

وكانت هيئة الادعاء الوطنى فى جنوب إفريقيا قد صرّحت الشهر الجارى بأنها ستسعى لمقاضاة زوما فى 16 تهمة تشمل النصب والابتزاز والفساد وغسيل الأموال، وأعلن رئيس هيئة الادعاء العام فى جنوب أفريقيا أنه سيتم توجيه اتهامات بالفساد بحق زوما، وذلك فيما يتعلق بصفقة الأسلحة.

يُشار إلى أن زوما قد أعلن استقالته من منصبه فى شهر فبراير الماضى فى خطاب للأمة فى أعقاب الضغوط الكبيرة التى تعرض لها من جانب حزبه الحاكم على خلفية مزاعم تورطه فى الفساد بشكل واسع.