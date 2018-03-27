بعد 5 أيام زواج..شهر عسل يتحول لمجزرة

اميرة خالد(صدى):

تحولت الفرحة إلى حزن بالغ، بعدما قتل عريس بالهند إثر انفجار قنبلة وأصيبت عروسته إصابات بالغة خلال شهر العسل.

وتفصيلا، تعرض العروسان لحادثة مروعة، بينما كانا يستعدان لطهي الطعام في منزلهما الجديد ببلدة باتناجارا الهادئة بولاية أوريسا، وكانت جدة العريس موجودة بالمنزل أيضًا، بعدها وصل ساعي البريد يحمل طردا موجها إلى الزوج.

وفتح الزوج الطرد ليجد صندوقا ملفوفا، يتدلى منه خيط وبمجرد أن جذب الخيط، برق وميض من الضوء وهز انفجار شديد المطبخ، وطُرحوا على الأرض.

ومات العريس وجدته، متأثران بحروق بلغت نسبتها 90% من الجسم، في الطريق إلى المستشفى، وظلت الزوجة ريما على قيد الحياة، لكنها تتعافى ببطء من حروق بالغة في مستشفى حكومي.

وحتى الآن لم تتوافر أية مفاتيح للغز هذه الجريمة الغامضة سوى مكالمة غريبة تلقاها القتيل أثناء وجوده في بنجالور.