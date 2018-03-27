تفاصيل.. تهديد كريستيانو رونالدو بالسجن

ماجد محمد(صدى):

يحاول اللاعب العالمي، ومهاجم ريال مدريد الإسباني البرتغالي كريستيانو رونالدو، إيجاد حل توافقي من أجل تفادي السجن في المستقبل بسبب التهرب الضريبي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية إن اللاعب فوض المحامين الخاصين به حتى يتفاوضوا مع وزارة المالية الإسبانية للوصول إلى حل يرضي الجميع.

ورونالدو تهرب من دفع مبلغ ضريبي قيمته 14.7 مليون يورو، ولكن المدعي العام طالب بحبسه لمدة ثمان سنوات، إلا في حالة دفع مبلغ تعويضي قيمته 25 مليون يورو.

ورفض رونالدو يرفض الاعتراف بالتهرب الضريبي، ويريد أن يدفع فقط مبلغ لا يزيد عن خمسة ملايين يورو للوزارة ولكن هذا ما ترفضه الحكومة الإسبانية.