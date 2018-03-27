بالفيديو..باحث سياسي يلجم مذيعة الجزيرة على الهواء والأخرى تنفعل

عبدالسلام القزيز(صدى):

في موقف لم تتوقعه قناة الجزيرة القطرية ، استطاع الدكتور صباح الخزاعي الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، أن يلجم مذيعة القناة على الهواء مباشرة.

وقال الخزاعي، في مداخلة على الهواء : ” تابعت جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأمريكا وقرأت عدة مقالات في صحف عالمية عدة، كلها تحدثت عما أتته تلك الزيارة من ثمار، لكني لم أجد أسوأ مما نشرتموه ، على الرغم من أنكم قناة تابعة لدوله عربية للأسف” ، متسائلا : ” لماذا تركزون كل هذا التركيز على شخص بعينه وتهاجموه “.

الأمر الذي أدى إلى انفعال المذيعة على الفور، وردت قائلة : ” لم نتجاوز أو نتحدث عن شخص لكننا نتحدث عن سياسة ” ، ليجيبها الخزاعي ضاحكا : ” لقد ذكرتوا ولي العهد عشرات المرات في تقاريركم عن أي سياسة تتحدثون “.