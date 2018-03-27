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بالفيديو..باحث سياسي يلجم مذيعة الجزيرة على الهواء والأخرى تنفعل

بالفيديو..باحث سياسي يلجم مذيعة الجزيرة على الهواء والأخرى تنفعل
عبدالسلام القزيز(صدى):

في موقف لم تتوقعه قناة الجزيرة القطرية ، استطاع الدكتور صباح الخزاعي الأكاديمي والباحث السياسي العراقي، أن يلجم مذيعة القناة على الهواء مباشرة.

وقال الخزاعي، في مداخلة على الهواء : ” تابعت جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لأمريكا وقرأت عدة مقالات في صحف عالمية عدة، كلها تحدثت عما أتته تلك الزيارة من ثمار، لكني لم أجد أسوأ مما نشرتموه ، على الرغم من أنكم قناة تابعة لدوله عربية للأسف” ، متسائلا : ” لماذا تركزون كل هذا التركيز على شخص بعينه وتهاجموه “.

الأمر الذي أدى إلى انفعال المذيعة على الفور، وردت قائلة : ” لم نتجاوز أو نتحدث عن شخص لكننا نتحدث عن سياسة ” ، ليجيبها الخزاعي ضاحكا : ” لقد ذكرتوا ولي العهد عشرات المرات في تقاريركم عن أي سياسة تتحدثون “.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 42 دقيقة

قبلة على راسك يادكتور صباح الخزاعي لالجامك احد ابواق قناة الفتنة والتدليس .

[ عدد التعليقات: 16252 ] نشر منذ 14 دقيقة

كانت المذيعه الحقيره تقاطعه ولا تعطيه الوقت اثناء الحديث بعكس الفريق الاخر اللي تمنحهم الوقت ولا تقاطعهم

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