اتحاد القدم يسمح للاعبين الدوليين بالمشاركة في نهائي كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، إن اللاعبين الدوليين يمكنهم المشاركة في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين إذا تأهلت فرقهم للمباراة، مؤكداً أنهم سيشاركون بنسبة 100%.

وأكد عزت من مقر بعثة المنتخب السعودي في بلجيكا، أن إدارة المنتخب ستبحث هذا الأمر مع المدرب، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الاتفاق عليها، مشيراً إلى أنهم حريصون كل الحرص على هذا الأمر، وشرف للاعبين والرياضيين الحضور للمباراة والسلام على خادم الحرمين الشريفين.