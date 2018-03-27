أغرب رسالة من جماهير هولندا للمنتخب البرتغالي قبل كأس العالم

نواف السالم(صدى):

سخر جماهير المنتخب الهولندي من فريقهم عقب هزيمته من المنتتخب البرتغالي، برسالة حزينة للمنتخب البرتغالى، وذلك خلال مواجهة المنتخبين الودية التى جمعتهما مساء الاثنين على ملعب ” جنيف ” فى سويسرا وانتهت بفوز منتخب الطواحين 3 – 0.

ورفعت الجماهير الهولندية لافتة بمدرجات ملعب “جنيف” فى رسالة إلى منتخب البرتغال مكتوبا عليها “حظا سعيدا فى روسيا، نحن سنبقى فى البيت”، فى إشارة إلى فشل منتخب الطواحين فى التأهل على كأس العالم 2018 بروسيا.

وخسر المنتخب البرتغالى أمام نظيره الهولندى بثلاثية حملت توقيع ممفيس ديباى، ريان بابل و فان ديك فى الدقائق 12، 32 و47 من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن منتخب برازيل أوروبا قد خطف فوزا قاتلا من منتخبنا الوطنى بنتيجة 2 – 1، يوم الجمعة الماضى، بينما خسر منتخب الطواحين أمام نظيره الأنجليزي 0 – 1.