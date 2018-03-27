تفاصيل زيارة ولي العهد المقررة لفرنسا أبريل المقبل

عادل الحربي (صدى):

أفادت مصادر مطلعة أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد – حفظه الله – سيقوم بزيارة رسمية لفرنسا يومي التاسع، والعاشر، من شهر أبريل المقبل.

و أوضحت المصادر أن ولي العهد سيشارك في القمة الاقتصادية المقرر عقدها بباريس، والتي سيشارك فيها رؤساء شركات اقتصادية من البلدين.

و تم التحضير لهذه الزيارة، المنتظرة منذ عدة أشهر من قبل ” الكيدورسيه “، وستكون فرصة للتباحث في الشراكة السعودية الفرنسية وبعض القضايا الإقليمية، كالتهديد الإيراني في المنطقة.

وأكدت صحيفة ” تشالنج ” الفرنسية أن ولي العهد سيكون بباريس يوم 8 أبريل في زيارة خاصة، إذ سيستقبل بعدها من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي الزيارة الأولى لولي العهد إلى باريس بعد انتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.