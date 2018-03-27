نادية الجندي تتوعد بمقاضاة المتلاعبين بتاريخ ميلادها : ” كبروني 12 سنة “

أماني الغامدي(صدى):

استنكرت الفنانة المصرية نادية الجندي تلاعب بعض المواقع الإلكترونية بتاريخ ميلادها، معربة عن غضبها الشديد بسبب استمرار التلاعب على الرغم من إرسالها صورة من جواز سفرها إليهم.

وأعربت الجندي عن غضبها قائلة: ” عايزة ألفت النظر بالنسبة للتلاعب فى تاريخ عيد ميلادي أكتر من مرة خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى الآن، مرة 1948 ومرة 1945 ومرة 1944 ومرة 1943 ومرة 1942 ومرة 1941 ومرة 1940 والتاريخ النكتة 1938، وكل التواريخ السابق ذكرها غير صحيحة بالمرة وغير حقيقية، وتم إرسال صورة من جواز السفر الخاص بي بالتاريخ الحقيقي، ولم يهتموا بتغييره ولم يعدلوه وذلك يؤكد للجميع أن الموضوع ده مقصود والتلاعب فيه مقصود “.

وأوضحت أنها لم تهتم بالتلاعب في تاريخ ميلادها طوال الفترة الماضية، لأنها تقيس عمر الفنان بأعماله وليس بعمره، موضحة أن ما جعلها تتحدث عن التلاعب هذه المرة مبالغتهم في زيادة عمرها الحقيقي بأكثر من 12 عاما.

وتوعدت بمقاضاة كل من يتلاعب في حسابات عمرها، قائلة: ” سوف ألجأ للإجراءات القانونية ضد أي أحد من الآن يتلاعب في تاريخ ميلادي “.