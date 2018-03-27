جرائم ترتكبها تركيا بحق اللاجئين السوريين

أنقرة(صدى):

فضح لاجئ سوري يدعى علاء الدين الجرائم والفظائع التي ارتكبها خفر السواحل التركي في حق اللاجئين الذين يحاولون الفرار إلى أوروبا وخاصة اليونان بالتزامن مع المعارك والقتال المستمر في الأراضي السورية.

وأوضح علاء الدين أنه حاول الفرار من بطش النظام التركي والذهاب إلي اليونان، قائلا: ” كنا فى قارب يقل مهاجرين غير شرعيين فى الطريق إلى اليونان، وأوقفنا حينها خفر السواحل التركى، وقاموا بضرب بعض من كانوا على متن القارب بالهراوات “.

ومن جانبه أشارت زوجته إلى مدى الخوف والرعب الذي سببه لهم خفر السواحل، قائلة: ” حاولنا العبور من تركيا إلى أوروبا للهروب من آتون الحرب الدموية التى استنزفت مواردنا منذ 7 سنوات “.

ولفتت إلى أن الجنود الأتراك قاموا بالاعتداء على زوجها، قائلة : ” كنت ارتعد خوفًا عليه “.