النظام التركي يعتقل طفلة رضيعة

أنقرة(صدى):

زعمت السلطات التركية تورط سيدة تدعى سراب أوزتورك،في محاولة الانقلاب في 2016، وتم اعتقالها هي وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر شهرين.

وقضت المحكمة بسجن أوزتورك برفقة رضيعتها وذلك بتهمة الانتماء لحركة ” الخدمة ” التركية، التي أسسها الداعية فتح الله جولن.

كانت الحكومة التركية اتهمت حركة ” الخدمة ” بتدبيرها للانقلاب، لكن جولن كذب هذه الادعاءات في التصريحات التي قدمها للصحف العالمية وطالب بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في المحاولة الانقلابية وهو ما رفضته الحكومة التركية.