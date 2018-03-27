  • الثلاثاء 27

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. الحب .. ولا صحن ” المندي ” يجري في عروق البنت!

الحب .. ولا صحن ” المندي ” يجري في عروق البنت!

الحب .. ولا صحن ” المندي ” يجري في عروق البنت!
أميرة خالد(صدى):

نقشت فتاة بالحناء على يدها عبارة غرامية ” احس حبك يجري في عروقي ” ،ولكن ذلك الإحساس اختلط مع اللحم والرز في صحن ” مندي ” أحد أشهر أطباق الكبسة تفضيلا في المملكة ودول الخليج العربي واليمن.

الصورة الطريفة للفتاة جمعت مابين ” الحب والجوع ” ومابين مايصل للقلب وما يستقر في المعدة والمسافة بينهما شاقة وطويلة.


الوسوم:, ,

5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 1 ساعة

آه دقت القلب محروقة

المهم لاتكثري الرز يابنت والله الحب مايدخل شريانك ابدا

[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة

اعرفه انها
اكله جنوبية وفي
اليمن

[ عدد التعليقات: 8157 ] نشر منذ 20 دقيقة

والله ابليس هو هالي جاري بعروقك هههههههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *