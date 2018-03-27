الحب .. ولا صحن ” المندي ” يجري في عروق البنت!
نقشت فتاة بالحناء على يدها عبارة غرامية ” احس حبك يجري في عروقي ” ،ولكن ذلك الإحساس اختلط مع اللحم والرز في صحن ” مندي ” أحد أشهر أطباق الكبسة تفضيلا في المملكة ودول الخليج العربي واليمن.
الصورة الطريفة للفتاة جمعت مابين ” الحب والجوع ” ومابين مايصل للقلب وما يستقر في المعدة والمسافة بينهما شاقة وطويلة.
مغابش[ عدد التعليقات: 296 ] نشر منذ 1 ساعة
آه دقت القلب محروقة
المهم لاتكثري الرز يابنت والله الحب مايدخل شريانك ابدا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8102 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههه😊الصحن لحاله☺😁😂
الابهاوي[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 1 ساعة
اعرفه انها
اكله جنوبية وفي
اليمن
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27908 ] نشر منذ 57 دقيقة
😋😋😋😋😋😋😋😋
مندي على مندي🤗🤗🤗
ايوه وش بعد[ عدد التعليقات: 8157 ] نشر منذ 20 دقيقة
والله ابليس هو هالي جاري بعروقك هههههههههههههههههههههههه