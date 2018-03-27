الحب .. ولا صحن ” المندي ” يجري في عروق البنت!

أميرة خالد(صدى):

نقشت فتاة بالحناء على يدها عبارة غرامية ” احس حبك يجري في عروقي ” ،ولكن ذلك الإحساس اختلط مع اللحم والرز في صحن ” مندي ” أحد أشهر أطباق الكبسة تفضيلا في المملكة ودول الخليج العربي واليمن.

الصورة الطريفة للفتاة جمعت مابين ” الحب والجوع ” ومابين مايصل للقلب وما يستقر في المعدة والمسافة بينهما شاقة وطويلة.