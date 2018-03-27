بالصور..تفاصيل لاتعرفها عن الممثلة ” أرييل وينتر ” ذات الـ17 عاما

اميرة خالد(صدى):

أصبحت الممثلة الأمريكية، أرييل وينتر، حديث الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب صورها المثيرة للجدل، والتي لا تتوافق مع سنها الصغير فهي تبلغ من العمر 17 عاما فقط، لكن تظهر أنوثتها الطاغية.

حصلت وينتر على لقب ملكة جمال الأطفال منذ سنوات،و رغم صغر سنها إلا أن حياتها مليئة بالأحداث المثيرة والقضايا، التى وصلت إلى انفصالها مع أهلها.

وفي تصريحات سابقة أعلنت وينتر، عن تعذيب والدتها لها جسديًا، وهو ما أوصل الأمر بينهما إلى المعارك القضائية، حيث اتهمت والدتها بسوء معاملتها، مؤكدة أنها كانت تكره الحياة برفقة والدتها.

وأعلنت عن قطع علاقتها نهائيًا بوالدتها، لافتة إلى أنها لم تتحدث لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وقالت إنها لم تندم على هذه الخطوة مطلقًا، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار الصحيح بالانقطاع عن عائلتها، بعدما تحملت سنوات من سوء المعاملة الجسدية والعاطفية على أيدى والدتها.