أصحاب المحطات المغلقة بالطرق الإقليمية يطالبون بالمساواة في القرار

عبدالعزيز القثامي(صدى):

طالب عدد من أصحاب محطات الوقود على الطرق الإقليمية بالطائف، بالمساواة بينهم وبين المحطات الأخرى، ذلك بعدما قامت لجنة حكومية بإغلاق محطاتهم بينما تركوا محطات أخرى تعمل.

ومن جانبه أوضحت أمانة الطائف أن بعض المحطات لا تلتزم بالحد الأدنى للأشتراطات ،لذلك تم قرار الإغلاق.

وأوضح أحد ملاك المحطات المغلقة أنهم فوجئوا بالشروط الموجودة في كتيب يتكون من 517 صفحة، من ضمنها أن تكون المحطة في نطاق 25 كم قبلها وبعدها، وأنهم قابلوا أصحاب الشركات المشغلة وطلبت منهم 25% من الدخل.

وأكدوا أنهم يطالبون بالمساواة بأصحاب المحطات الأخرى، فإما أن تغلق جميعها أو تفتح جميعها.

يذكر أن لجنة متابعة محطات الوقود بالطرق الإقليمية في الطائف،قد أغلقت 5 محطات وقود والمرافق التجارية التابعة لها بطريق الجنوب.

وذلك لعدم التزامها بتطبيق الحد الأدنى من الاشتراطات، على الرغم من إعطائها مهلة كافية لتصحيح أوضاعها.