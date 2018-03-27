اكتشاف طلاب بجامعة الملك خالد ينتمون للفكر الإخواني

علي القحطاني (صدى):

أعلنت جامعة الملك خالد عن وجود بعض من منتسبيها يحملون الفكر الإخواني، موضحة أنه سيتم التعامل معهم وفق الإجراءات المنظمة لتلك الحالة.

وأوضحت الجامعة أن الإجراءات تتم بالتواصل مع الجهات الرسمية المعنية، لافتة إلى تواصلها المستمر مع المسؤولين في وزارة التعليم بشأن هذا الأمر.

ومن جانبه أكد مدير الجامعة الدكتور فالح رجاء الله السلمي، أن الحالات التي تم أو ستتم معرفة توجهاتها، سواء أكانت إخوانية أم غير ذلك مما يهدد استقرار ووحدة وسلامة توجهات الطلاب والطالبات يتم التعامل معها وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

وأشار إلى أن الجامعة مؤتمنة على أبنائها وبناتها، وعلى وحدة وسلامة أفكارهم من أي زيغ أو ميل أو تطرف، وأنها تقوم بدورها الوطني.