تفاصيل النصب على مواطنة والحصول منها على أكثر من 26 ألف ريال

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرضت مواطنة بمحافظة الطائف لعملية نصب من قِبل أشخاص ادّعوا أنهم خبراء في مجال تداول الأسهم العالمية واستولوا منها على أكثر من 26 ألف ريال.

وقالت المواطنة إن الأشخاص الذين نصبوا عليها كان يظهر من نبرة صوتهم أنهم من جنسية عربية، وذكروا لها في البداية أنهم يقيمون في الرياض ويعملون تحت مظلة شركات ومؤسسات متخصصة في التجارة والاستثمار، ولها عدّة فروع في المملكة ومرخّصة من مؤسسة النقد السعودي.

وأضافت المواطنة أن المحتالين أوهموها بأنهم سيستثمرون الأموال التي ستحولها لهم في تداول الأسهم العالمية وجني الأرباح منها، وأرسلت لهم المستندات التي طلبوها منها، مشيرة إلى أنهم نجحوا في إقناعها بصدق ادعائهم بإرسالهم أرقاماً وحسابات بنكية محلية، وعند التحويل إليها ظهر بأسماء وشركات محلية أيضاً.

وأوضحت أن التحويل كان على دفعتين؛ في المرة الأولى حوّلت لهم 8 آلاف ريال وفي الثانية طلبوا منها تحويل مبلغ آخر؛ بحجة وجود صفقة قوية على إحدى السلع، وقامت بتحويل 18700 ريال، مضيفة أن المحتالين طلبوا التحويل مرة ثالثة وهنا أدركت أنها وقعت ضحية نصب واحتيال.