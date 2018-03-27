حكاية ملياردير بعدما أفلست شركته..مات ” مصدوما “

اميرة خالد(صدى):

رغم تمتعه بصحة جيدة ، سرعان ماتدهورت صحته حزنًا على شركته التي أفلست، وانسحب من الحياة قبل أن تنتهي الشركة رسميًا.

إنه رجل الأعمال الأمريكي تشارلز لازاروس، مؤسس سلسلة متاجر ” تويز آر يو إس” الأمريكية للعب الأطفال التي تجرى حاليًا إجراءات تصفيتها وإغلاق جميع متاجرها بعد تفاقم خسائرها.

وتؤكد أسرته أنه كان يتمتع بحالة صحية جيدة رغم تقدمه فى السن ، مشيرين إلى تدهور حالته بعد نشر أخبار تصفية الشركة التى أسسها بنفسه فى 1948.

يذكر أن الشركة أحدثت ثورة فى عالم تسويق لعب الأطفال، وباع لازاروس الشركة فى 1966 ثم عاد واشتراها عام 1978 بعد تعرضها للافلاس.

وظل يديرها حتى 1994 قبل أن يتقاعد ويطرح أسهمها للاكتتاب العام، لكنه مات حزنًا على تدهورها ليودع هو الدنيا قبل أن تنتهي شركته.