بالفيديو.. مذيعة طقس جزائرية تستعيد ذكريات يونس شلبي في مدرسة المشاغبين

محمد جمال(صدى):

جذبت مذيعة جزائرية، عيون المشاهدين في الجزائر والوطن العربي، خلال تقديمها النشرة الجوية بلباس جزائري تقليدي جزاب وشديد الإثارة.

المذيعة التي ارتدت فستان أسود مفتوح من الأعلى قدمت النشرة ولكن على مايبدوا وأنها تعيد ذكريات الفنان الراحل يونس شلبي في الافيه المشهور في مسرحية مدرسة المشاغبين.

حيث كلما حاول المتابع العربي فهم استعراض المذيعة لنشرة سرعان مايجد نفسه ضائع أمام سرعتها وعدم المامها باللغة العربية لدرجة بلغت بأن المتابع لها ينسى ماحاول أن يفهمه في بداية النشرة.