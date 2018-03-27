بالفيديو.. مذيعة طقس جزائرية تستعيد ذكريات يونس شلبي في مدرسة المشاغبين
جذبت مذيعة جزائرية، عيون المشاهدين في الجزائر والوطن العربي، خلال تقديمها النشرة الجوية بلباس جزائري تقليدي جزاب وشديد الإثارة.
المذيعة التي ارتدت فستان أسود مفتوح من الأعلى قدمت النشرة ولكن على مايبدوا وأنها تعيد ذكريات الفنان الراحل يونس شلبي في الافيه المشهور في مسرحية مدرسة المشاغبين.
حيث كلما حاول المتابع العربي فهم استعراض المذيعة لنشرة سرعان مايجد نفسه ضائع أمام سرعتها وعدم المامها باللغة العربية لدرجة بلغت بأن المتابع لها ينسى ماحاول أن يفهمه في بداية النشرة.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9080 ] نشر منذ 16 دقيقة
هههههههههههههه. هـــــــوَه دَه إنجليـــــــزي يمــــرســـــي .🤔🙄🤔.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9080 ] نشر منذ 12 دقيقة
الله يـــرحـــــم ألفـــــــنان يونس شلبي .