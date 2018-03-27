وكيلة التعليم للبنات تشيد بطالبة في مسابقة ” تحدي القراءة “

سالم المطيري(صدى):

قامت وكيلة التعليم للبنات الدكتورة هيا العواد، بالإشادة بمشاركة الطالبة سارة بنت خالد الفدا، من تعليم القصيم، في مسابقة مشروع تحدي القراءة العربي، وأثنت على إصرارها وإنجازها المعرفي والثقافي.

وقالت الطالبة سارة إن لديها طموحًا في الفوز وأنها شاركت لتتحدى ذاتها، وليكون لسانها فصيحًا، وتتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى.

وأشادت العواد أثناء زيارتها للتصفيات الختامية لمسابقة تحدي القراءة بتحسن مستوى الطالبات، ووصولهن في هذا العام إلى مسوى متقدم من الجودة والإتقان.