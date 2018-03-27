” خامنئي ” يتحول لأضحوكة الإيرانيون عقب تصريحاته الأخيرة

طلال الضوي(صدى):

جاءت تصريحات علي خامنئي المرشد الإيراني، في كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد ” النوروز ” وحلول العام الإيراني الجديد،مثيرة للسخرية خاصة للشعب الإيراني نفسه.

وحث خامنئي خلال خطابه الشعب الإيراني على ضرورة دعم المنتجات المحلية بدلا من استخدام المنتجات الأجنبية، لكن لم يخطر على باله أن هذه التصريحات ستحوله لأضحوكة الشعب الايراني.

فهناك العديد من الصور التي تظهره مترجلا من سيارته الـ “بي إم دبليو” الألمانية الصنع، وغيرها من المظاهر الفارهة التي لا تدل على اتباعه أيا مما قاله.

ففي الوقت الذي قاد فيه الأمير عباس هويد رئيس الوزراء بعهد الشاه الإيراني، أول سيارة إيرانية الصنع في ستينيات القرن الماضي، يقود الآخر سيارة أجنبية الصنع، مناقضا نفسه، مؤكدا أنه ” جمهورية الشعارات “.