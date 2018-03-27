” العمل ” تستقدم 40 ألف عاملة منزلية إندونيسية كمرحلة أولى

عادل الحربي (صدى):

قال المشرف العام على وكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعلاقات العمالية الدولية الدكتور عبدالعزيز العمرو، إن الوزارة تستهدف استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال 6 أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعلياً، والذي من المتوقع أن يكون قريبا.

وأوضح العمرو أن إندونيسيا طالبت بأن تكون عملية الاستقدام عبر عدة مراحل، تبدأ بفتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة 6 أشهر؛ للتأكد من حفظ حقوق العمالة.

وأشار إلى أنه سيتم تقييم تجربة الاستقدام خلال الستة أشهر الأولى، وفي حال تأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق عمالتهم، فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام.