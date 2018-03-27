ضبط مؤذن خمسيني يتاجر في المخدرات

ماليكة فؤاد(صدى):

في واقعة صادمة، ألقت الشرطة التونسية القبض على مؤذن ،وذلك بعد مغادرته مهرولا من المسجد عقب الانتهاء من صلاة الظهر.

وعثرت الشرطة على كيس صغير يحتوي على 3 غرامات من مخدر الهيروين، كان يخفيها في ملابسه.

وبتفتيش منزله عُثر على 5 آلاف دينار، حصل عليها من ترويجه للمخدرات، فيما قررت النيابة استمرار حبسه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.