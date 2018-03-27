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ضبط مؤذن خمسيني يتاجر في المخدرات

ضبط مؤذن خمسيني يتاجر في المخدرات
ماليكة فؤاد(صدى):

في واقعة صادمة، ألقت الشرطة التونسية القبض على مؤذن ،وذلك بعد مغادرته مهرولا من المسجد عقب الانتهاء من صلاة الظهر.

وعثرت الشرطة على كيس صغير يحتوي على 3 غرامات من مخدر الهيروين، كان يخفيها في ملابسه.

وبتفتيش منزله عُثر على 5 آلاف دينار، حصل عليها من ترويجه للمخدرات، فيما قررت النيابة استمرار حبسه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 9078 ] نشر منذ 14 دقيقة

لاحــول ولا قــوة إلا بالله . لاحــول ولا قــوة إلا بالله .
.
مــؤذن و خمســيني ويـــتاجر فـــي المــــخدرات .😳.
.
مَبــــــــاقـــــــي إلا إنـــــــــــــوه يجِـــــــر عَــــــــرَق .😡😠😡.

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