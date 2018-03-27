ضبط مؤذن خمسيني يتاجر في المخدرات
في واقعة صادمة، ألقت الشرطة التونسية القبض على مؤذن ،وذلك بعد مغادرته مهرولا من المسجد عقب الانتهاء من صلاة الظهر.
وعثرت الشرطة على كيس صغير يحتوي على 3 غرامات من مخدر الهيروين، كان يخفيها في ملابسه.
وبتفتيش منزله عُثر على 5 آلاف دينار، حصل عليها من ترويجه للمخدرات، فيما قررت النيابة استمرار حبسه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9078 ] نشر منذ 14 دقيقة
لاحــول ولا قــوة إلا بالله . لاحــول ولا قــوة إلا بالله .
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مــؤذن و خمســيني ويـــتاجر فـــي المــــخدرات .😳.
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مَبــــــــاقـــــــي إلا إنـــــــــــــوه يجِـــــــر عَــــــــرَق .😡😠😡.