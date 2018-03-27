أحلام تخسر قضيتها ضد شمس الكويتية

نورة الشهري (صدى):

أعلنت محكمة دبي رفضها للاستئناف المقدم من الشاكية الفنانة أحلام، ضد شمس الأسلمي، وألزمت أحلام بمصاريف الدعوى والمحاماة.

يذكر أنه قد وقعت خلافات حادة بين أحلام وشمس الكويتية لفترة طويلة، وقد اتهمت شمس أحلام بأنها فبركت لها صور عارية ونشرتها على محركات البحث وموقع اليوتيوب، وبعد استمرار الخلافات لفترة زمنية طويلة، تم الصلح.

وذكرت شمس مؤخرًا أنها فوجئت بعد يوم واحد على مصالحتهما، بهجوم أحلام عليها مجدداً ما دفعها لرفع قضية ضدها.