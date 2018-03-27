بالفيديو..استجابة نائب أمير الرياض لطلب أسرة الشهيد المصري بدفنه في بلاده

علي القحطاني (صدى):

تفاعل نائب أمير الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، مع طلب أسرة الشهيد المقيم عبدالمطلب بن أحمد الذي اُستشهد بشظايا صاروخ باليستي من مليشيا الحوثي، وذلك لنقله ودفنه في مصر، قائلا : ” إن شاء الله تم بإذن الله، وأنتم منا وفينا “.

ومن جانبه ثمن ذوو الشهيد والمصابين اهتمام القيادة الرشيدة وزيارة نائب أمير منطقة الرياض والدعم والرعاية الطبية بالمستشفى.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن تقديره لمشاعر المواطنين والمقيمين وردة فعلهم الوطنية والطيبة.

إقرأ أيضًا: