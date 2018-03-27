خبراء يحذرون من المضادات الحيوية ” تقصر العمر “

متابعات(صدى):

حذّرت دراسة جديدة البالغين من تناول المضادات الحيوية لفترة طويلة بعدما تبين أنها تقصر العُمر.

وأكدت الدراسة أن تناول وصفة واحدة من المضاد الحيوي تخل بتوازن البكتريا الصديقة في الجسم لمدة سنة كاملة، وهو ما يُضعف المناعة على نحو بالغ، ويسبب اضطرابات هضمية.

وتناول المضاد الحيوي لمدة شهرين يزيد خطر الوفاة بنسبة 27% وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة تولان بنيوأورليانز أن تناول المضاد الحيوي لمدة شهرين يزيد خطر الوفاة بنسبة 27%.