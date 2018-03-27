بالفيديو.. سامي الماجد يفضح كذب الجزيرة ويؤكد عدم سجنه

طلال الضوي(صدى):

لاتزال قناة الجزيرة القطرية ، تواصل حملاتها المخادعة ضد دول الرباع العربي المكافحة للإرهاب ، عبر اتهام المملكة باعتقال الدكتور سامي الماجد استشاري طب الأطفال بسجن الحائر ، زاعمة أنها بذلك ستخلق معتقدًا بأن المملكة تقيد الحريات وتحارب التعبير عن الآراء .

إلا أن الدكتور الماجد فضح أكاذيبهم ، وظهر خلال مقطع عبر حسابه ، يؤكد خلاله كذب وتدليس قناة الجزيرة ، معلقًا عليه ” نشرت قناة الجزيرة الليلة اسمي وصورة لي على اني معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس، حسبي الله ونعم الوكيل ” .