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بالفيديو.. سامي الماجد يفضح كذب الجزيرة ويؤكد عدم سجنه

بالفيديو.. سامي الماجد يفضح كذب الجزيرة ويؤكد عدم سجنه
طلال الضوي(صدى):

لاتزال قناة الجزيرة القطرية ، تواصل حملاتها المخادعة ضد دول الرباع العربي المكافحة للإرهاب ، عبر اتهام المملكة باعتقال الدكتور سامي الماجد استشاري طب الأطفال بسجن الحائر ، زاعمة أنها بذلك ستخلق معتقدًا بأن المملكة تقيد الحريات وتحارب التعبير عن الآراء .

إلا أن الدكتور الماجد فضح أكاذيبهم ، وظهر خلال مقطع عبر حسابه ، يؤكد خلاله كذب وتدليس قناة الجزيرة ، معلقًا عليه ” نشرت قناة الجزيرة الليلة اسمي وصورة لي على اني معتقل في سجن الحائر وهذا الخبر كذب وتدليس، حسبي الله ونعم الوكيل ” .


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