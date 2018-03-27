بالفيديو.. مواطن يطالب عملاء بنك بإرجاع مبلغ سحبوه بالخطأ
ناشد مواطن يعمل بتغذية الصرافات في أحد البنوك ، عبر مقطع فيديو ، بضرورة إرجاع أي مبلغ مالي تم سحبه عن طريق الخطأ إلى البنك ، بعد الخطأ المهني الذي ارتكبه ، والذي قد يؤدي لفصله من العمل وفقدانه مستحقاته المادية .
وأوضح الموظف خلال المقطع ، أنه أخطأ في تغذية صناديق المئة ريال ووضع بها عملات من فئة 500 ريال ، وهو ما جعل العملاء ممن يسحبون النقود تخرج لهم فئة المائة ريال بورقة بـ 500 ريال .
♦️مناشدا من سحب إرجاعها للبنك تفادياً لفصله
روى #مواطن يعمل في تغذية الصرافات بأحد #البنوك أنه اخطأ في تغذية صناديق المائة ريال ووضع بها عملات من فئة 500 ريال لذلك من العملاء 100 ريال من الصراف تخرج له ورقة بـ 500 ريال .
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— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) ٢٦ مارس، ٢٠١٨
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