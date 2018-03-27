دراسة كورية: الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من البدانة

نورة الشهري (صدى):

أوضحت نتائج دراسة كورية جديدة أن الرضاعة الطبيعية لفترة 6 أشهر أو أكثر توفر درجة كبيرة من الأمان خاصة لمن لديهم زيادة وزن عند الولادة، وتعتبر مشكلة زيادة وزن الطفل حديث الولادة من العوامل الرئيسية لزيادة الوزن والسمنة لاحقاً.

وقالت الدراسة : انخفاض وزن المولود عند الولادة لا يحميه من السمنة لاحقاً وقد أجريت أبحاث الدراسة في جامعة إيوا بمدينة سول، وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي أرضعن أطفالهن طبيعياً لمدة 6 أشهر أو أكثر وفرن حماية كبيرة لهم من البدانة عند بلوغهم 6 سنوات مقارنة بأطفال آخرين لم تكن أوزانهم زائدة عند الولادة لكن رضاعتهم لم تكن طبيعية.

ولاحظ الباحثون أن انخفاض وزن المولود عند الولادة لا يوفر حماية له من البدانة سنوات الطفولة اللاحقة، بقدر ما توفر الرضاعة الطبيعية قدراً كبيراً من هذه الحماية.