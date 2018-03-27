إغلاق صناديق الاقتراع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية المصرية

القاهرة(صدى):

أُغلقت صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة من مساء اليوم، في معظم مقار اللجان الانتخابية بالمحافظات المصرية، والبالغ تعدادها 13 ألفًا و706 لجان فرعية، تجرى بها الانتخابات الرئاسية المصرية في يومها الأول.

واستمر العمل داخل عدد آخر من اللجان والتي تواجد في نطاق مجمعها الانتخابي أعداد من الناخبين قبل الساعة التاسعة مساء، وتم إغلاق مقار تلك اللجان وعمل حصر بأعداد المتواجدين واستمر العمل حتى الانتهاء من تمكينهم جميعًا من الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

وشهد اليوم إقبالاً جيدًا من قبل الناخبين على التوجه لمقار لجان الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يتنافس فيها المرشحان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، ورئيس حزب المؤتمر المصري المهندس موسى مصطفى موسى.