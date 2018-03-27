بالصور.. السفير المصري يشيد بالخدمات الطبية المقدمة للمصابين إثر سقوط شظايا
زار سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، المصابين في حادث سقوط شظايا صواريخ بالستية اطلقت الليلة الماضية من داخل الأراضي اليمنية ، وذلك في مدينة الملك سعود الطبية.
وأشاد السفير المصري بالخدمات الطبية المقدمة بمدينة الملك سعود الطبية ، مؤكدًا أن المصابين بين إخوانهم ويتلقون أعلى معايير العناية الصحية ، متمنياً لهم الشفاء العاجل ومطمئناً الجميع بسلامتهم .
وكان الدفاع المدني، قد أعلن وفاة مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين في الرياض، إثر سقوط شظايا الصواريخ الحوثية.
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