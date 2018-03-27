بالصور.. السفير المصري يشيد بالخدمات الطبية المقدمة للمصابين إثر سقوط شظايا

علي القحطاني (صدى):

زار سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي، المصابين في حادث سقوط شظايا صواريخ بالستية اطلقت الليلة الماضية من داخل الأراضي اليمنية ، وذلك في مدينة الملك سعود الطبية.

وأشاد السفير المصري بالخدمات الطبية المقدمة بمدينة الملك سعود الطبية ، مؤكدًا أن المصابين بين إخوانهم ويتلقون أعلى معايير العناية الصحية ، متمنياً لهم الشفاء العاجل ومطمئناً الجميع بسلامتهم .

وكان الدفاع المدني، قد أعلن وفاة مقيم مصري وإصابة اثنين آخرين في الرياض، إثر سقوط شظايا الصواريخ الحوثية.