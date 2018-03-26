نايجولان خارج قائمة بلجيكا أمام الأخضر

نواف السالم(صدى):

تغيب لاعب خط وسط فريق روما الإيطالي، نايجولان، عن تدريبات منتخب بلجيكا، ضمن الاستعداد والتحضير لمواجهة المنتخب الوطني الأول ” الأخضر ” ، وديًا يوم غد الثلاثاء.

ويغيب اللاعب نايجولان عن تدريبات المنتخب البلجيكي بدون أي سبب أو عذر وهو ما يثير شكوك كبيرة حول مشاركته أمام الأخضر.

وأكد الإسبانى روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي على أن ناينجولان لا يعاني من أى إصابة أو عذر ولكن غيابه عن التدريبات اليوم يعود لأسباب شخصية.

ويستعد المنتخب البلجيكي لمواجهة الأخضر، وديًا للاستعداد والتحضير لكأس العالم المقبل روسيا 2018.