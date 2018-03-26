نثر عليه الماء فقام بقتلة

موسكو(صدى):

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين، أن محكمة عاقبت رجلا بالسجن لمدة عامين بعد إدانته بقتل سائق سيارة نثرت عليه الماء أثناء سيره على الأقدام على جانب الطريق.

وقال ممثل الادعاء الإقليمي إن الرجل المدان كان يسير بمدينة نيفينوميسك الروسية بجنوب البلاد في شهر مايو الماضي عندما مرت السيارة عبر بركة صغيرة مما تسبب في تناثر المياه القذرة عليه.

وجاء في البيان أن الرجل الذي كان يسير على قدميه أدرك السائق وأمسك بتلابيبه، ووجه له لكمة في الرأس مما تسبب في سقوط السائق على الرصيف وإصابته إصابة مميتة.

وأضاف البيان أن الرجل أدين بالقتل غير العمد وأمرت المحكمة أن يقضي عقوبته في مستعمرة سجون ذات نظام صارم.