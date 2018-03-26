بالفيديو والصور.. لقطات من غرفة الشهيد المصري عبدالمطلب

علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير لوسائل إعلامية ، عن تفاصيل غرفة الشهيد المصري عبدالمطلب أحمد حسين ، الذي وقع ضحية لشظايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف الرياض يوم أمس الأحد .

وأوضحت التقارير ، الأضرار التي لحقت بالمكان ، حيث ظهرت ملابس الشهيد التي أعدها استعدادًا للخروج إلى العمل في الصباح ، بالإضافة إلى حقيبته التي جهزها للسفر ، وما تبقى من عمامته بالإضافة إلى شظية صغيرة من المقذوف الذي أدى لوفاته .