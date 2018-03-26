بالفيديو والصور.. لقطات من غرفة الشهيد المصري عبدالمطلب
كشف تقرير لوسائل إعلامية ، عن تفاصيل غرفة الشهيد المصري عبدالمطلب أحمد حسين ، الذي وقع ضحية لشظايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف الرياض يوم أمس الأحد .
وأوضحت التقارير ، الأضرار التي لحقت بالمكان ، حيث ظهرت ملابس الشهيد التي أعدها استعدادًا للخروج إلى العمل في الصباح ، بالإضافة إلى حقيبته التي جهزها للسفر ، وما تبقى من عمامته بالإضافة إلى شظية صغيرة من المقذوف الذي أدى لوفاته .
كاميرا #نشرة_التاسعة داخل غرفة #الشهيد_المصري_عبدالمطلب ضحية الصاروخ الحوثي
تقرير: خلف الخلف pic.twitter.com/tXx9g9eXr0
— MBC أخبار (@MBC24News) ٢٦ مارس، ٢٠١٨
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