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بالفيديو والصور.. لقطات من غرفة الشهيد المصري عبدالمطلب

بالفيديو والصور.. لقطات من غرفة الشهيد المصري عبدالمطلب
علي القحطاني(صدى):

كشف تقرير لوسائل إعلامية ، عن تفاصيل غرفة الشهيد المصري عبدالمطلب أحمد حسين ، الذي وقع ضحية لشظايا الصاروخ الحوثي الذي استهدف الرياض يوم أمس الأحد .
وأوضحت التقارير ، الأضرار التي لحقت بالمكان ، حيث ظهرت ملابس الشهيد التي أعدها استعدادًا للخروج إلى العمل في الصباح ، بالإضافة إلى حقيبته التي جهزها للسفر ، وما تبقى من عمامته بالإضافة إلى شظية صغيرة من المقذوف الذي أدى لوفاته .


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