بالصور.. ندوة طبية تطوعية تشخص 300 حالة لسرطان المعدة بالشرقية

سعيد العجل(صدى):

انطلقت بالمنطقة الشرقية أعمال أول نادي تطوعي لأطباء الأورام بالمملكة مستقطبا نخبة من الاستشاريين والمختصين بهذا المجال بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية ، ويأتي هذا النادي تحت مظلة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بهدف تبادل الخبرات بين الكوادر الطبية ودعم الدولة في مكافحة الأورام والاطلاع على أبرز المستجدات العلاجية على المستوى الدولي .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز التركي أن اللقاء الأول لنادي أطباء الأورام جمع مايقارب ٦٠ مختصا من الكوادر الطبية المختصة بمجال الأورام بالمنطقة الشرقية أمس الأول بفندق كمبنسكي العثمان بالخبر والذين انضموا تطوعيا للنادي من مختلف المستشفيات الحكومية والخاصة ، مشيرا إلى أن هذه المبادرة لتأسيس النادي جاءت انطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ في زيادة تأهيل الأطباء وتطوير قدراتهم بما ينهض بالخدمات الصحية والعلاجية إضافة إلى الحد من انتشار الأمراض ومنها الأورام السرطانية .

وأشار رئيس قسم الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور فهد بن شمسه المشرف على اللقاء الأول لنادي أطباء الأورام إلى أن اللقاء تضمن جلسة حوارية حول النادي وأهدافه والخدمات التي سيقدمها مستقبلا لخدمة المجتمع بهذا المجال ، إضافة إلى ندوة طبية عن سرطان المعده شارك بها العديد من الأطباء المختصين بهذا المجال بهدف التعرف على مستجدات هذا المرض والطرق العلاجية الحديثة .

وكشف بن شمسه عن تشخيص ٣٠٠ حالة جديدة لأورام المعده بالمملكة خلال عام واحد فقط وتشكل ٣ ٪؜ من الأورام المسجلة سنويا والموضحه حسب الاحصائيات الجديدة بالسجل الوطني للأورام لعام ٢٠١٥م ، مبينا أن إلتهاب المريء المزمن من العوامل التي تزيد من نسبة الإصابة بسرطان المعدة، بالإضافة للتدخين و زيادة الوزن .

وأكد استشاري الأورام بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور حافظ الحلواني على النتائج الأيجابية التي سيحققها أول نادي لأطباء الأورام بالمملكة لما يمثله من مركز خيري تطوعي يفتح الباب لتطوير القدرات وتبادل الخبرات بين الأطباء ، متوقعا أن يساهم النادي بطرح العديد من التوصيات والمخرجات العلمية المؤثرة إيجابيا بمجال مكافحة الأورام بالمملكة .

