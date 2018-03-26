بالصور.. الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة منتخب بلجيكا وديًا

ماجد محمد(صدى):

اختتم المنتخب الوطني الأول تدريباته مساء اليوم الإثنين، على ملاعب الملك بودوان بمدينة بروكسيل البلجيكية استعداداته لمباراته الودية أمام منتخب بلجيكا وديًا مساء يوم غدٍ الثلاثاء، وذلك في ختام الرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وترتكز الحصة التدريبية التي شهدت متابعة وترتكز الحصة التدريبية التي شهدت متابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم نواف بن بندر التمياط، والأمين العام للاتحاد لؤي السبيعي، على تنفيذ اللاعبين لعدد من التمارين التكتيكية تحت إشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي.

من جانبه، أكد المدير الفني للمنتخب الوطني خوان انطونيو بيتزي على جاهزية المنتخب لمباراة بلجيكا، مؤكدًا أنها فهي فرصة حقيقة للوقوف على مستويات اللاعبين ومدى تطبيق اللاعبين للخطة التكتيكية التي تم التدرب عليها خلال المعسكرين الماضيين.

ولفت بيتزي إلي أنهم يبحثون من خلال مواجهة بلجيكا إلي الظهور بشكل يظهر الاستفادة الفنية التي تحققت من خلال مراحل الإعداد.

وعن مدي تقارب مستوي بلجيكا مع منتخبات المجموعة الأولي في كأس العالم التي تأتي إلي جوار المنتخب الوطني قال : ” نبحث عن الاستفادة بشكل عام بغض النظر عن تقارب المستوي، وذلك لاختتام مرحلة الاعداد الثالثة بنجاح ” .