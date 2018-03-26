القبض على مجهولين حولوا استراحة إلى وكرٍ لتصنيع المسكر بالعقيق

سعيد العجل(صدى):

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة العقيق بالباحة، في القبض على شخصين من مجهولي الهوية حولا أحد الإستراحات إلى وكرٍ لتصنيع وترويج مادة العرق المسكرة .

وأوضح المتحدث الاعلامي لشرطة منطقة الباحة، أنه توفر للجهة المختصة بشرطة محافظة العقيق معلومات تفيد بأن أفراد من مجهولي الهوية من إحدى الجنسيات الإفريقية يقومون بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر بأحدى الإستراحات المتواجدة بأحد الأودية بالمحافظة .

وأضاف المتحدث، أنه تم إعداد الخطط الأمنية اللازمة ، وتم تطويق المكان الذي يتم التصنيع فيه ،و تم القبض على 2 من المصنعين والمروجين كلاهما من الجنسية الإفريقية وذلك مساء يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٧/٨هـ وضبط بحوزتهما على 3 براميل كبيرة ، و3 براميل صغيرة و6 قوارير بلاستيكية مملؤة بمادة العرق المسكر كانت جاهزة للبيع ، كما تم ضبط أدوات التصنيع الخاصة لهذا الغرض ، تم تخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة .

وتابع: شرطة منطقة الباحة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، كائنا من كان ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراه .