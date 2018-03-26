فيديو فتاة ” تسرح وتمرح ” مع سائقها الخاص يثير الجدل
أظهر مقطع فيديو تم بثه على ” اليوتيوب ” ، فتاة شابة، بعيدة كليًا عن المراقبة الأسرية وهي في حالة يرثى لها تارة تمازح سائقها من جنسية آسيوية وتارة أخرى تتحدث عبر غرف الدردشة تمازح كل أعضاء الغرف من مختلف الجنسيات.
وظهرت الفتاة المثيرة للجدل في مقطع فيديو استمر لأكثر من 10 دقائق غير مهتمه لما تفعله.
وأوضح مقع الفيديو غياب الأسرة عن الفتاة بعد أن قامت بالاتصال بذويها ودون أن يسألها ” أين انتي وماذا تفعلي ؟ ” .
ورد بعض النشطاء على اليوتيوب على الفيديو بأنها حركات غير مسؤولة من فتاة لا تمثل إلا نفسها.
لمشاهدة الفيديو أضغط هنــــا.
مغابش[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله لايبلنا وش بها البنت والله عيب عليها وش استفادة عاد الحين
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 538 ] نشر منذ 38 دقيقة
اصلحكم الله مثل هذه العينات حثالة المجتمع …
فأمثالها يجب ألا تكون همنا ومبلغ علمنا وحديث مجالسنا
المتلبس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 27 دقيقة
يا لطيف على هذي المحنة
حيرت ابليس من اين لها هذا
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8097 ] نشر منذ 15 دقيقة
الله يهديها ولايبلانا☺
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9066 ] نشر منذ 14 دقيقة
دامَــه ســـايقــها الخاص . خَلِــــه يســــوق بيـــها ويهنــــــيها ألغَبـــــره .😳😠.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 16444 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحمد لله اللي عافانا مما إبتلاها
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9066 ] نشر منذ 12 دقيقة
لاحـــول ولا قـــوة إلا بالله . الله ألمِستـــــــــــــــــــعان .