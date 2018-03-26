فيديو فتاة ” تسرح وتمرح ” مع سائقها الخاص يثير الجدل

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو تم بثه على ” اليوتيوب ” ، فتاة شابة، بعيدة كليًا عن المراقبة الأسرية وهي في حالة يرثى لها تارة تمازح سائقها من جنسية آسيوية وتارة أخرى تتحدث عبر غرف الدردشة تمازح كل أعضاء الغرف من مختلف الجنسيات.

وظهرت الفتاة المثيرة للجدل في مقطع فيديو استمر لأكثر من 10 دقائق غير مهتمه لما تفعله.

وأوضح مقع الفيديو غياب الأسرة عن الفتاة بعد أن قامت بالاتصال بذويها ودون أن يسألها ” أين انتي وماذا تفعلي ؟ ” .

ورد بعض النشطاء على اليوتيوب على الفيديو بأنها حركات غير مسؤولة من فتاة لا تمثل إلا نفسها.

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