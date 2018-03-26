قرقاش: بيان قطر حول استهداف السعودية يوضح أزمتها الحقيقية

أبوظبي(صدى):

أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أن إصدار قطر بيان رسمي يدين استهداف السعودية بالصواريخ البالستية، يوضح سبب أزمتها وعزلتها من دول التحالف.

وقال قرقاش عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” أن تصدر بيان رسمي يدين استهداف السعودية بالصواريخ البالستية، بينما ينتشي الإعلام الذي تملكه بهذا الاستهداف، هذه الازدواجية هي خير معبّر عن سبب أزمتك التي جعلتك معزولا ومنبوذا ومهمّشا ” .

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أدانت الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها السعودية، مشددة على انتهاكها للقانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة باليمن.