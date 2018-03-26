واشنطن تطرد 60 روسيًا وصفتهم بالجواسيس

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة، طرد 60 روسيًا وصفتهم بالجواسيس، في إطار عمل منسق بين الدول الغربية للرد على قضية تسميم العميل الروسي في بريطانيا، واتهام موسكو بالوقوف وراء العملية.

وقال مسؤول في الادارة الامريكية وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 48 ” عميلاً استخباراتياً معروفاً ” في القنصلية الروسية في سياتل (شمال غرب الولايات المتحدة) و12 من البعثة الروسية في الامم المتحدة أمهلوا سبعة أيام لمغادرة الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إغلاق القنصلية في سياتل.