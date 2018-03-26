القبض على إفريقيين يروجان المسكر في العقيق

إبراهيم الزهراني(صدى):

تمكّنت شرطة محافظة العقيق, من القبض على فردين مجهولي الهوية، من إحدى الجنسيات الإفريقية، يقومان بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر، بإحدى الاستراحات المتواجدة بأحد الأودية بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة، العقيد سعد صالح طراد، أنه توفر للجهة المختصة معلومات تفيد بقيام إحدى الجنسيات الإفريقية بتصنيع وترويج مادة العرق المسكر، حيث تم إعداد الخطط الأمنية اللازمة وتطويق المكان الذي يتم التصنيع فيه ليتم القبض على 2 من المصنعين والمروجين، كلاهما من الجنسية الإفريقية.

وضبطت الجهة المختصة بحوزتهما على 3 براميل كبيرة، و3 براميل صغيرة و6 قوارير بلاستيكية مملوءة بمادة العرق المسكر كانت جاهزة للبيع، كما تم ضبط أدوات التصنيع الخاصة لهذا الغرض, و تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.