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القبض على سودانية استغلت قاصرات دفعن شرفهن مقابلا للمخدرات

القبض على سودانية استغلت قاصرات دفعن شرفهن مقابلا للمخدرات
الخرطوم(صدى):

تمكنت قوات الشرطة السودانية ، من إلقاء القبض على امرأة تستدرج فتيات قاصرات مدمنات على تعاطي المواد المخدرة ، لممارسة الدعارة .
ووفقًا لوسائل إعلامية سودانية ، فإن المرأة كانت تدفعهن لممارسة الرذيلة ، في مقابل منحهن حبوب ” الخرشة ” ، وهي الأكثر انتشارًا بين شباب وطلاب الجامعات بالسودان .
وقدمت شرطة أم درمان بالعاصمة الخرطوم ، المرأة المتهمة إلى محكمة النظام العام التي عقدت أولى جلساتها يوم أمس الأول ، ولكنها أجلت بسبب أن المتهمة أحضرت معها أطفالها .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 32 دقيقة

حسبي الله على كل من تسبب أوسعى في دمار صحة الشباب والصبايا ودمار مستقبلهم وضياعهم.

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