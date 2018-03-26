القبض على سودانية استغلت قاصرات دفعن شرفهن مقابلا للمخدرات
تمكنت قوات الشرطة السودانية ، من إلقاء القبض على امرأة تستدرج فتيات قاصرات مدمنات على تعاطي المواد المخدرة ، لممارسة الدعارة .
ووفقًا لوسائل إعلامية سودانية ، فإن المرأة كانت تدفعهن لممارسة الرذيلة ، في مقابل منحهن حبوب ” الخرشة ” ، وهي الأكثر انتشارًا بين شباب وطلاب الجامعات بالسودان .
وقدمت شرطة أم درمان بالعاصمة الخرطوم ، المرأة المتهمة إلى محكمة النظام العام التي عقدت أولى جلساتها يوم أمس الأول ، ولكنها أجلت بسبب أن المتهمة أحضرت معها أطفالها .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسبي الله على كل من تسبب أوسعى في دمار صحة الشباب والصبايا ودمار مستقبلهم وضياعهم.