بالصور.. النصر يواصل تدريباته اليومية بحضور المالك

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، مساء اليوم الإثنين، تدريباته على ملعب الأمير عبد الحمن بن سعود.

وبدأت التدريبات باجتماع بالمدرب كرونسلاف مع اللاعبين، تلا ذلك تمارين لياقة متنوعة اشتملت على الجري حول الملعب وتمارين باستخدام الحواجز والأقناع وكرات التوازن، وقسم اللاعبين بعدها لمجموعات كل مجموعة تدريب في مربع محدد معتمدة علي التمريرات البينية القصيرة من لمسة واحدة.

قام بعدها اللاعبين بالتسديد على المرمي ثم قسم الفريق إلي مجموعتين لعبوا مناورة كروية علي نصف الملعب واختتم التدريب بتمارين إطالة.

وبعد نهاية التدريب التقي نائب رئيس النادي المشرف علي كرة القدم الأستاذ سلمان بن فهد المالك بمدرب الفريق واللاعبين بحضور مدير كرة القدم الكابتن مجدي العقباني.