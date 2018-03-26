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بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الشباب بـ 9 أهداف

بالفيديو والصور.. الهلال يفوز على الشباب بـ 9 أهداف
ماجد الأشرم(صدى):

انتهت مباراة نادي الهلال ونظيره الشباب، في أحد اللقاءات الودية بين الفريقين في فترة التوقف الدولي، بفوز الهلال على الشباب بـ9 أهداف مقابل هدف وحيد.

وسببت نتيجة اللقاء حالة من الإندهاش الكبيرة في الأوساط بين الجماهير الرياضية في المملكة، وذلك بعد إحراز الهلال 9أهداف.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 46 دقيقة

عادي الاصل والفرع

[ عدد التعليقات: 2513 ] نشر منذ 41 دقيقة

9 في يوم 9
زعيق وبروستد

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