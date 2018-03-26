بالفيديو.. كويتي يؤدب القطري عبدالله العذبة ” إلزم حدودك “

أحمدمصطفى(صدى):

وجه رجل كويتي اليوم الإثنين، رساله إلى مسؤول في الإعلام القطري ” عبدالله العذبة ” ، بعد دفاعه عن الحوثيين وتمجيده لهم، برغم من إطلاقهم صواريخ على بعض المناطق في المملكة أمس الأحد.

وقال الكويتي خلال مقطع فيديو : في رجل لم يتأدب وبعد إطلاق صواريخ على المملكة التي تعتبر الأكبر لكل دول الخليج يتطاول ويمجب في الحوثيين، ولم نتحدث معك بلغة الحوار الراقية لأنها ما تنفع مع مستواك العقلي والأخلاقي فألزم حدودك.