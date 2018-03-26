بالفيديو.. كويتي يؤدب القطري عبدالله العذبة ” إلزم حدودك “
وجه رجل كويتي اليوم الإثنين، رساله إلى مسؤول في الإعلام القطري ” عبدالله العذبة ” ، بعد دفاعه عن الحوثيين وتمجيده لهم، برغم من إطلاقهم صواريخ على بعض المناطق في المملكة أمس الأحد.
وقال الكويتي خلال مقطع فيديو : في رجل لم يتأدب وبعد إطلاق صواريخ على المملكة التي تعتبر الأكبر لكل دول الخليج يتطاول ويمجب في الحوثيين، ولم نتحدث معك بلغة الحوار الراقية لأنها ما تنفع مع مستواك العقلي والأخلاقي فألزم حدودك.
إلى الكذبة بيطري التيوس الذي اترفع عن ذكر اسمه لانه عار pic.twitter.com/tP8BXaUI2t
— فهد يوسف🇰🇼 (@Fahadeno01) ٢٦ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44550 ] نشر منذ 11 دقيقة
بيض الله وجهك ,, ايها الشاب الحكيم ,,
,, اما العزبه فهي تدور على زوج ولا حصلت لأنه فاتها القطار وسنين العمر تمضي ، لذا من حرتها تتكلم بمالا تفهم ,,
,, صايره مثل الكلب المغلوث ..