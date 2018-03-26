هيئة الرياضة تعلن السحب على 16 سيارة للمشتركين في ” ادعم ناديك “

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، السحب على 16 سيارة لداعمي الأندية؛ والمشتركين عبر الرسائل النصية على 505050 لحملة ” ادعم ناديك ” ، التي أطلقها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في فترة سابقة وحظيت بإقبال كبير واهتمام متزايد من الجماهير الرياضية بمختلف ميولها، بل حققت أرقاما غير مسبوقة في دعم الجماهير لأنديتها.

وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الاثنين، أنه سيتم ابتداء من اليوم إتاحة الفرصة لجميع المشتركين؛ للدخول في السحب التلقائي للحصول على السيارات كل ثلاثاء بدءً من 3 أبريل المقبل.

وأشارت الهيئة، إلي أنه سيجري تسليم السيارات كل يوم خميس 5 أبريل 2018م.