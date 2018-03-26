بالصور.. أم القرى تعقد لقاء تعريفي بالخدمة الاجتماعية

نايف السالم(صدى):

فعل مركز التأهيل الشامل للإناث بمكة المكرمة اليوم العالمي للخدمة الاجتماعية بجامعة أم القرى بحضور طالبات قسم الخدمة الاجتماعية بالزاهر حيث كان في إستقبال الفريق المشارك من المركز وكيلة رئيس قسم الخدمة الاجتماعية الدكتورة /طلحة حسين فدعق وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.

هدف اللقاء إلى تعريف المجتمع الجامعي بدور الأخصائي الاجتماعي في المجال المهني وتحديداً دوره في مركز التأهيل الشامل وكيفية التعامل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة .

في نهاية اللقاء تم شكر قسم الخدمة الاجتماعية على حسن الاستقبال والتعاون وتقديم بعض الهدايا الرمزية و التوزيعات .