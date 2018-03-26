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خادم الحرمين يصل مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية

خادم الحرمين يصل مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية
نايف السالم(صدى):

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، مساء اليوم الإثنين ، إلى مقر حفل جائزة الملك فيصل العالمية .
ويرعى خادم الحرمين ، حفل تسليم الجائزة للفائزين ، في دورتها الأربعين بالرياض ، بعدما أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك فيصل الخيرية ، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية ، أسماء الفائزين لهذا العام ، في وقت سابق .


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