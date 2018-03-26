بالفيديو.. كشف تفاصيل الاعتداء على شاب خليجي بآلة حادة في لندن

لندن(صدى):

نجحت شرطة لندن، في القبض على الجزائري الذي اعتدى على الشاب الإماراتي يدعى عبدالله الحوسني والذي يدرس إدارة الأعمال في بريطانيا .

تفاصيل الواقعة: تمكن الشاب الحوسني من محاصرة الجزائري، بمساعدة شابين لبنانيين، حضرا إلى موقع الاعتداء، ومنعا المعتدي من الهرب واقتيد إلى مركز الشرطة، حيث يتوقع أن يواجه عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجن.

ولم تتضح دوافع المهاجم، خاصة أنه استهدف سيارة الشاب الإماراتي دون أن يعرف هويته، حيث لم يكن على السيارة ما يشير إلى أنها إماراتية أو خليجية.

وقال الحوسني حول الواقعة، ” ترا الأمور طيبة، الريال بس كان يرش موتوري وأنا عندي موتورين كان يرش واحدًا منهما، وأنا كنت بالثاني، مريت عليه وقبضتا من ورا ظهره، لما قبضتا، تم يضربني براسي عشان أهده ماهديته ضربني حوالي 15 مرة، والناس بصراحة بالشارع يطالعوني ما حد فزعلي ” .

وتابع: ” للأسف خليجيين واقفين ماحد يفزع، الريال مش عراقي مثل ما يقولون الربع، الريال جزائري وعليه سوابق، وحد عطاه فلوس، وقله يرش سيارات الخليجيين كلهم، مش إنا عنصرية، رقم الموتور كان مترجم فما كان يعرف من وين، هو كان يرش الجميع، وللحظ الخايس كان جاي يرش الإنسان الغلط، وهاهو الحين هو في السجن، وأقل شي يحصله عقوبة 3 سنوات ” .

وأضاف الحوسني، أنه قاومه بشدة حتى لا يتمكن منه، بينما كان يحاول الاتصال بالشرطة، مضيفًا أن المعتدي كان يرتدي قناعًا على وجهه، واستمر بضربه بعنف وقسوة، إلى أن شعر بالتعب، وعندها استغل الحوسني الفرصة ونزع القناع عن وجهه، فيما خشي المعتدي من معرفة هويته، فتراجع، وقال متوسلًا ” اتركني، عندي عائلة بعتني بيها ” .

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رد الاخ عبدالله الحوسني برسالة متناقلة على قروبات #واتساب عن حالة الاعتداء عليه في #لندن

للتوضيح للجميع .

حالات فردية و ليست عامة

و الله يحفظ الجميع pic.twitter.com/IHmakTKuZz — الفيصل لندن للسياحة (@alfaysal_London) ٢٥ مارس، ٢٠١٨