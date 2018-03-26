بالفيديو.. احتجاجات معادية للإسلام بلافتات مسيئة في برشلونة

اميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول ، مشاهد لفئة تتسم بالعنصرية في برشلونة ، قامت بالتظاهر ، احتجاجًا على بناء مسجد بالمدينة .

وخلال المقطع ، رفع المتظاهرون لافتات تعبر عن معاداتهم للدين الإسلامي ، والتي دونوا عليها عباراة مسيئة ، قائلين ” أوقفوا الإسلام .. إسبانيا مسيحية ” ، وعبارات أخرى مثل ” لا للمساجد .. لا الله ” .

ويأتي ذلك ، احتجاجًا على التطرف الذي اتهموا الإسلام به ، في ظل وضوح عدم تقبلهم للمسلمين وللثقافات الأخرى بشكل عام ، وهو ما يثبت حقيقة أن الإرهاب والتطرف لا علاقة له بالدين .

وفي سياق متصل ، دعا مشجعوا نادي برشلونة ، إلى مقاطعة الفريق الإسباني ، كنوع من الدفاع عن الدين الإسلامي ، وكرامة المسلمين التي حاولوا المساس بها برفض بناء مسجد ، والتعبير عن الرفض بهذه الطريقة المهينة .