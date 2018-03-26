” حرب بلا سلاح “

نحتاج في حياتنا اليومية إلى التعامل مع كافة الشخصيات المختلفة التي نعرفها مسبقاً والتي نتعرف عليها حديثاً، هناك من نعلم كيفية التعامل معها وهذا جيد وهناك من نصدم بها ولا نعرف حقيقتها الا بعدما نقع في شباكها التي تجبرك على خوض معركة بلا سلاح فلا نصراً في هذه الحرب ولا غنائم .

وأريد أن أخص بحديثي في هذا المقال “ الشخصية السلبية ” التي تستمد قوتها من تواجدها في وسط جماعة فأن خرجت عنهم تفقد قوتها تماماً وهذه الشخصية ضعيفة جداً لا يقويها سوى خوفنا منها، كما أنها تشعر بنقص شديد بداخلها ولكي تخفف من هذا الشعور تلجأ إلى أسلوب إستفزاز الأخرين والغطرسة خصوصاً، فهي تحاول إحباط من تشعر بأنه يملك من الصفات مالا تملكه .

أنت مضطراً للتعامل مع هذه الشخصية بشكل مستمر سوا في المنزل أو في الشارع أو في مكان عملك .

إن شعرت أن هناك من يستفزك بأستمرار بدون سبب ، فثق تماماً أنه يشعر بعقدة النقص حين يراك ، ويريد أن يحبط معنوياتك حتى تبدوا خلفه لا أمامه كما يعتقد هو .

تعتمد الشخصية السلبية في نجاحها على ردة فعلك ، فطالما انت تتجواب مع إستفزازتها سوف تنتصر عليك وتخسر أنت ، وإن سألت صاحب هذه الشخصية عن السبب الذي يجعله يتصرف معك هكذا ؟

فإنه سوف يسخر من تفكيرك بل قد يجعلك تخجل من أنك فكرت في أنه يتعمد ايذاءك نفسياً ، بينما في الحقيقة يستلذ بالنصر لأنك أخبرته دون أن تدرك أنه قد حقق هدفه الذي صوبه تجاه شباكك .

عليك أن تتعلم كيفية التعامل مع هذه الشخصيات في حياتك اليومية حتى لا تدع لهم طريق يصلون إليك من خلاله، إذا صادفت هذه الشخصيات في مكان فإجعل ابتسامتك واسعه وهادئة وباردة ، لأن الإبتسامة تجعلك تتصرف بشكل جيد وتدرك أن هذا الشخص مجرد شخص لايفعل أمامك مايفعله خلفك فهو لايقوى على مواجهتك لأنك أفضل منه .

لذالك لا تجهد عقلك .. وتسأل نفسك عن الطريقة الصحيحة لثأر لنفسك من هذه الشخصيات ، فأكبر صفعه توجهها لها ، هو أن لاترد عليها بتاتاً فالتجاهل والصمت مع هذه الشخصيات سلاحاً للتعامل معهم، ستجد من يعاملك بهذه الطريقة سيشتعل غضباً لتجاهلك، وثق تماماً أن من يتحدث مع الاخرين بأسلوب متدني عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله حتى لو كانت عدم الرد عليه والذي يعتبره هو إهانه له ، وهذا أمر طبيعي لأنه في الأصل كما قلنا لا يتعامل مع الناس بتدني إلا من شعوره بالنقص ، وحينما تتجاهله فإنك تجعله يؤذي نفسه بنفسه .

والأمر المهم جداً في هذه الطريقة من التعامل مع هذه النوع من الشخصيات ، هو أنك تتقي شر السفهاء ، فقد كان والدي حفظه الله يقول داروا السفهاء بنصف المال فإن لم تستطيعوا فا بالمال كله .

كما يجب عليك أولاً واخيراً أن تتحنب التفكير فيهم لاتسلمهم عقلك فتدمر نفسك وتبقى متأخراً دائماً .