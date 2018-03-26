بالفيديو.. حسناء إيرانية مسويه زحمه واخرها قدر رز صغير

اميرة خالد(صدى):

تناقل محبي تطبيق التراسل الفوري ” واتس آب ” فيديو طريف لفتاة إيرانية حاولت أن تقدم ماكولات ايرانية ؛ حيث ظهرت الفتاة وهي تحمل قدر صغير ملئ بالأرز وبعض قطع الحلى.

ويذكر أن ” واتس آب ” يعد من أهم وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث يحمل بين رسائل الدردشة تعليقات وتندر ملحوظ يتم تداولها بشكل مستمر لإضفاء نوع من المرح والتسلية في المجموعات.

وعلق أحد مستخدمي التطبيق على الفيديو بطريقة طريفة قائلًا : ” يابنت مسويه زحمة واخرتها قدر صغير مايشبع ” .